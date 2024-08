Marcell Jacobs illumina i 100 al Golden Gala: sfida stellare con Kerley, Thompson e Tebogo

Si preannuncia un 100 metri davvero stellare al Golden Gala, tappa italiana della Diamond League che andrà in scena venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma. Sul rettilineo della capitale, dove si rinnova l’appuntamento con il massimo circuito internazionale itinerante di atletica, si ritroveranno quattro sprinter che hanno partecipato alla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, due dei quali sono saliti anche sul podio alle spalle dello statunitense Noah Lyles.

Marcell Jacobs tornerà in pista dopo il quinto posto dei Giochi (9.85, miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni) e dopo essersi espresso in 9.93 domenica pomeriggio a Chorzow. Il Messia del movimento tricolore ha tutte le carte in regola per fare sognare il pubblico nell’impianto in cui a inizio giugno si è confermato Campione d’Europa.

Il velocista lombardo incrocerà il giamaicano Kishane Thompson (argento nella capitale francese, avrebbe dovuto gareggiare domenica ma non si è presentato ai blocchi di partenza) e lo statunitense Fred Kerley (bronzo a cinque cerchi e capace di imporsi in Polonia con un brillante 9.83). L’americano andrà a caccia del terzo sigillo al Golden Gala dopo quelli del 2022 e del 2023 (in quest’ultimo caso a Firenze).

Molto attesi anche il botswano Letsile Tebogo, sesto sui 100 metri a Parigi ma poi capace di laurearsi Campione Olimpico sul mezzo giro di pista, e il keniano Ferdinand Omanyala senza dimenticarsi dello statunitense Christan Coleman (grande partente). Il cast sarà completato dal giapponese Abdul Hakim Sani Brown e dal giamaicano Ackeem Blake, vedremo se Chituru Ali sarà della partita dopo il problema muscolare accusato in partenza a Chorzow.