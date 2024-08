Marcell Jacobs brillante in Diamond League: gran tempo dopo una lotta con Kerley. Problema per Ali

Marcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara dopo essersi distinto alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove chiuse al quinto posto sui 100 metri con un rilevante 9.85 (miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni) e contribuì alla quarta piazza della staffetta. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha scelto Chorzow (Polonia), sede della dodicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera.

Marcell Jacobs è uscito bene dai blocchi di partenza (0.145 il tempo di reazione) e ha lottato spalla a spalla con tre avversari di rango come lo statunitense Fred Kerley, il keniano Ferdinand Omanyala e il giamaicano Ackeem Blake. Un confronto a viso aperto che ha incendiato il rettilineo principale dove ha sferzato un vento a favore di 1,9 m/s e in cui l’azzurro si è fatto ben valere.

Il velocista lombardo ha concluso al quarto posto con il tempo di 9.93, ovvero il sesto crono della carriera (svetta il record europeo di 9.80 con cui si consacrò per sempre a Tokyo, seguito da un 9.84 e un 9.94 della capitale giapponese, i 9.92 di Turku il 18 giugno 2024 e della semifinale di Parigi, il 9.85 dell’atto conclusivo in terra transalpina). Si tratta della quinta discesa sotto i dieci secondi in questa stagione.

La gara è stata vinta da Kerley, bronzo ai Giochi capace di imporsi con un brillantissimo 9.87 appena davanti a Omanyala (9.88) e a Blake (9.89). Non ha preso il via l’atteso giamaicano Kishane Thompson (argento a cinque cerchi), l’azzurro Chituru Ali ha dovuto fare i conti con un risentimento muscolare alla partenza e si è rialzato dopo una ventina di metri, chiudendo al passo in 10.69.

Marcell Jacobs tornerà in gara venerdì 30 agosto al Golden Gala: appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, dove a inizio giugno si confermò Campione d’Europa e dove fronteggerà nuovamente Kerley e, teoricamente, anche Thompson. L’azzurro cercherà di regalare una bella magia al proprio pubblico.