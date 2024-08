Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 29 agosto, orari e streaming. L’ordine delle sfide di Luna Rossa

Oggi giovedì 29 agosto (a partire dalle ore 14.00) incomincia la Louis Vuitton Cup: nelle acque di Barcellona si alza il sipario sul torneo degli sfidanti, ovvero la competizione che designerà l’equipaggio che avrà il diritto di affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà il palio la America’s Cup. Inizia la competizione sportiva più antica del mondo, si preannuncia uno spettacolo palpitante in terra catalana e Luna Rossa vorrà fare sognare gli appassionati italiani.

Ad aprire le danze saranno quattro regate valide per il round robin, che prevede che ogni equipaggio affronti gli altri partecipanti in due occasioni. Saranno impegnati non soltanto gli sfidanti, ma anche Team New Zealand. Ogni vittoria assegna un punto, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. I risultati ottenuti contro il Defender non verranno considerati ai fini della classifica generale. La prima regata sarà alle ore 14.00 tra i francesi di Orient Express e gli svizzeri di Alinghi.

A seguire (attorno alle ore 14.45) toccherà a Luna Rossa, chiamata a sfidare Team New Zealand: sarà un confronto importante per testare le ambizioni degli uomini di Max Sirena, che incroceranno nuovamente i Kiwi dopo il roboante match race preliminare di domenica pomeriggio. Team Prada Pirelli tornerà poi in acqua nell’ultima regata (ore 15.50) contro Orient Express, partendo con tutti i favori del pronostico. In precedenza (ore 15.30 circa) andrà seguito con grande attenzione il testa a testa tra INEOS Britannia e American Magic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Louis Vuitton Cup per quanto riguarda la giornata di oggi (giovedì 29 agosto). Tutte le regate saranno trasmesse in diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205); le regate di Luna Rossa saranno trasmesse in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP OGGI

Giovedì 29 agosto

Ore 14.00 Orient Express vs Alinghi – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 14.45 circa) Luna Rossa vs Team New Zealand – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 15.20 circa) INEOS Britannia vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 15.50 circa) Orient Express vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.