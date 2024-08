LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa debutta contro New Zealand ed Orient Express

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione tra gli sfidanti per la 37ma America’s Cup. A Barcellona si comincia finalmente a fare sul serio, dopo le regate preliminari andate in scena la scorsa settimana, con lo svolgimento dei primi quattro match race della fase a gironi.

Ricordiamo brevemente il format della Challenger Selection Series, che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella finale di Coppa America. I cinque sfidanti (Ineos Britannia, Luna Rossa, American Magic, Alinghi e Orient Express) si daranno battaglia in un doppio round robin di match race al quale prenderà parte anche la barca neozelandese, seppur fuori classifica.

Di fatto ciascun sodalizio affronterà due volte tutte le rivali e al termine di questo ciclo di testa a testa, in cui ogni vittoria (tranne quelle contro i Kiwi, che non vengono conteggiate) vale un punto, le prime quattro della graduatoria generale accederanno alle semifinali. In questa fase verrà dunque eliminata un solo team, mentre la prima classificata potrà scegliere la sua avversaria (tra le altre tre squadre che hanno superato il turno) in semifinale.

Quest’oggi, a partire dalle ore 14.00, si terranno ben quattro sfide. Il programma verrà aperto dal confronto tra i francesi di Orient Express e gli svizzeri di Alinghi, mentre a seguire Luna Rossa debutterà proprio contro New Zealand dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo atto della Final Preliminary Regatta. Molto interessante la terza Race odierna tra Ineos Britannia e American Magis, con la quarta regata che vedrà fronteggiarsi Orient Express ed il team Luna Rossa Prada Pirelli. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!