Lotta, l’indiana Vinesh Vinesh non supera le operazioni di peso e non disputerà la finale dei -50 kg della femminile alle Olimpiadi

L’indiana Vinesh Vinesh, che ieri aveva raggiunto la finale nel tabellone dei -50 kg della lotta femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, è stata esclusa dalla competizione per non aver superato le operazioni di peso del secondo giorno di gara.

In virtù dell’articolo 11 delle Regole della lotta internazionale, l’indiana sarà sostituita in finale dalla lottatrice che ieri aveva perso contro di lei in semifinale, ovvero la cubana Yusneylis Guzman Lopez, che affronterà la statunitense Sarah Ann Hildebrandt nell’ultimo atto.

Il match, inizialmente valevole come ripescaggio, tra la nipponica Yui Susaki e l’ucraina Oksana Livach, atlete sconfitte dall’indiana ieri, rispettivamente negli ottavi di finale e nei quarti, assegnerà invece una delle due medaglie di bronzo.