Lotta, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 8 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Fari puntati su Aurora Russo in chiave azzurra nella quarta giornata del programma della lotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi per la giovane torinese, che ha già fatto la storia riportando il settore femminile della lotta tricolore alle Olimpiadi dopo un digiuno lungo 16 anni e adesso proverà a dimostrare il suo valore a cospetto delle più forti al mondo.

La campionessa mondiale Under 20 in carica sogna una medaglia, ma il suo obiettivo più realistico potrebbe essere quello di vincere un incontro e accedere magari ai ripescaggi. Russo se la vedrà al primo turno con l’esperta ecuadoriana Luisa Valverde Melendres, 33enne pluricampionessa panamericana, con all’orizzonte un eventuale quarto di finale praticamente impossibile contro la giapponese oro mondiale 2023 Tsugumi Sakurai.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della quarta giornata della lotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi vengono trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LOTTA OLIMPIADI OGGI

Giovedì 8 agosto: Aurora Russo (57 kg)

11.00 Ripescaggi 67 kg greco-romana, 53 kg femminile e 87 kg greco-romana

11.30 Ottavi e quarti di finale 57 kg libera maschile, 57 kg femminile e 86 kg libera maschile

18.15 Semifinali 57 kg libera maschile, 57 kg femminile e 86 kg libera maschile

19.30 Finali 67 kg greco-romana, 87 kg greco-romana e 53 kg femminile

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.