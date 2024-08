Lorenzo Sonego riassapora la finale dopo due anni, a Winston-Salem nessuno sconto a Goffin

Lorenzo Sonego torna in una finale ATP per la prima volta dal 2022. Il torinese conquista l’ultimo atto al 250 di Winston-Salem, e lo fa demolendo il belga David Goffin con un inequivocabile 6-3 6-2 in un’ora e 19 minuti. Sfiderà domani uno tra il ben più che redivivo spagnolo Pablo Carreno Busta e l’americano rampante Alex Michelsen; inevitabilmente si tratta di dover pensare a filosofie tennistiche ben differenti.

Prova a partire subito forte Sonego, che viene spedito da un doppio fallo di Goffin sul 15-40 già nel secondo game. Il belga sbaglia in lunghezza sulla seconda delle due chance per il torinese, comunque partito con grande convinzione. La differenza di livello di gioco attuale tra i due si vede tutta: sul 30-15 scambio molto lungo e spettacolare vinto da Sonego a rete, poi doppio fallo di Goffin e palla del 4-0, non sfruttata però dall’azzurro. Che, però, ha sempre il controllo totale della situazione in ogni momento. Ed è così che arriva il 6-3 in 38 minuti, senza reali patemi.

Il secondo set inizia subito bene per Sonego, che continua ad avere in mano il pallino del gioco. Gioca spesso profondo, va subito sul 15-40, ed è sulla seconda opportunità che Goffin manda il rovescio ben lontano dal campo. Il servizio del belga continua a essere un’altalena, e anche nel complesso il gioco di Sonego in grande spinta da fondo continua a essere superiore. Arriva così il doppio break di vantaggio sul 4-1, che viene sostanzialmente confermato fino alla conclusione. Ed è un gran piacere per Sonego, dopo un anno complicatissimo, chiudere prendendo la via della rete per entrare nella prima finale dell’anno.

Decisiva nel modo più assoluto la seconda di servizio del torinese, perché il dato è eloquente: 68%-39% di punti vinti. Il conto vincenti-errori gratuiti dice 18-11 per Sonego e 10-12 per Goffin, che comunque è apparso più di una volta poco reattivo. In ogni caso, l’appuntamento è per domani alle 23:00. Sarà un sabato italiano.