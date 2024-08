Lorenzo Simonelli riemerge nel finale: quinto in Diamond League dopo la delusione olimpica

Lorenzo Simonelli ha fatto il proprio ritorno in gara dopo la grande delusione maturata alle Olimpiadi di Parigi 2024: si era presentato ai Giochi da Campione d’Europa dei 110 ostacoli e forte del 13.05 corso a Roma (poi confermato con un brillante 13.08 a Montecarlo), ma il talentuoso laziale commise un errore sulla penultima barriera durante la semifinale mancò la qualificazione all’atto conclusivo, dove avrebbe potuto concretamente lottare per una medaglia.

Il 22enne ha scelto l’undicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante che questa sera è stato grande protagonista a Losanna (Svizzera). L’azzurro non è uscito benissimo dai blocchi di partenza e ha un po’ pasticciato nella prima metà di gara, ma poi ha preso un buon ritmo ed è riuscito a risalire nella seconda parte del rettilineo, chiudendo al quinto posto con il tempo di 13.26 (0,1 m/s di vento contrario): stesso tempo dello statunitense Daniel Roberts (argento a cinque cerchi) e a tre centesimi dal giamaicano Hansle Parchment (13.23 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020).

Lorenzo Simonelli doveva un po’ riprendere fiducia nei propri mezzi dopo la delusione dei Giochi e la prestazione odierna gli servirà in vista dei prossimi appuntamenti che chiuderanno questa intensa stagione agonistica. La gara è stata vinta dal giamaicao Rasheed Broadbell (13.10 per il bronzo a cinque cerchi), che nel finale è riuscito a sopravanzare lo statunitense Grant Holloway, Campione Olimpico e Campione del Mondo che si è dovuto accontentare del secondo posto in 13.14.