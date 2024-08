Lorenzo Simonelli frenato in Diamond League: tempo alto a Chorzow, vince Holloway

Lorenzo Simonelli non ha strabiliato a Chorzow (Polonia), dove va in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli ha chiuso all’ottavo posto, senza commettere sbavature evidenti tra le barriere (se non un lieve contatto sull’ottava), ma senza sfoggiare la velocità dei giorni migliori. Il primatista italiano, che tre giorni fa era stato quinto a Losanna, non è riuscito a esprimersi al meglio in settima corsia.

Il giovane laziale, capace di correre in 13.05 a Roma due mesi fa e reduce dalla delusione per l’eliminazione nella semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024, si è espresso in un alto 13.48 (1,1 m/s di vento a favore). Lo rivedremo in gara venerdì 30 agosto al Golden Gala di Roma, dove cercherà di migliorarsi allo Stadio Olimpico davanti al pubblico che a inizio giugno lo applaudì per il sigillo continentale.

La gara è stata vinta dallo statunitense Grant Holloway. Il Campione Olimpico e del Mondo ha primeggiato in 13.04, riuscendo a battere di un centesimo il giamaicano Rasheed Broadbell (bronzo ai Giochi) che lo aveva beffato giovedì sera in Svizzera. Terzo l’altro americano Daniel Roberts (13.24) davanti al connazionale Cordell Tinch (13.29).