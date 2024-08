LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si inizia con una breve cronometro in terra lusitana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a España 2024. Inizia il terzo e ultimo grande giro stagionale, con la caccia alla maglia roja che parte da Lisbona. Sarà la quinta partenza dall’estero per la corsa spagnola, che in terra lusitana prende il via con una breve prova a cronometro.

La partenza sarà dalla capitale del Portogallo, Lisbona, e l’arrivo nella vicina Oerias, favolosa località di mare dal paesaggio mozzafiato. Non sarà una prova contro il tempo particolarmente lunga, anzi lo sforzo sarà breve e molto intenso. Per rompere il ghiaccio sono previsti infatti appena dodici chilometri di cronometro, praticamente senza nessuna difficoltà altimetrica. Un percorso dunque che si addice a cronoman puri e a specialisti delle prove contro il tempo, che troveranno pane per i loro denti. Attenzione al vento, con il percorso praticamente tutto a costeggiare l’oceano, che potrebbe diventare anche un fattore decisivo.

Il favorito n.1 per indossare la prima maglia roja è Joshua Tarling. Il britannico, reduce dalla delusione olimpica con il quarto posto con foratura, ha dimostrato a Parigi di andare fortissimo, e in assenza degli altri due super specialisti non sembra esserci nessuno che possa impensierire il suo successo. Dietro poi sarà subito bagarre per la classifica. Vuole partire forte Joao Almeida sulle strade di casa sua, con il primo duello con Primoz Roglic che si annuncia assai avvincente. Sarà molto interessante subito capire Antonio Tiberi dove si posiziona, con l’azzurro che certamente è un buonissimo interprete delle prove contro il tempo.

Il primo corridore scenderà dalla pedana di partenza alle 17.23, mentre l'ultimo a mettersi in azione sarà alle 20.18, per uno sforzo previsto di circa dodici minuti.