LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: nuova sfida tra i big sull’ascesa finale verso Cazorla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2024, l’ultimo grande giro dell’anno in programma che si svolge a cavallo tra agosto e settembre. Dopo l’interlocutoria frazione di ieri, quest’oggi si presenterà il terzo arrivo in salita dell’edizione numero 79 della corsa iberica. Tutti gli inseguitori di Ben O’Connor dovranno cercare a tutti i costi di recuperare qualche secondo alla maglia rossa per provare a rientrare in corsa per la vittoria.

Percorso odierno che comunque non dovrebbe essere così selettivo. Con i suoi 159 km, quella di oggi infatti è la quart’ultima tappa per lunghezza massima – se escludiamo le due cronometro – perciò impartire una differenza non sarà semplice. Dopo un inizio apparentemente tranquillo, dal centesimo chilometro si alza l’asticella di difficoltà con l’ascesa del Puerto Mirador de las Palomas (7.3 km al 5.6%). Susseguirà una ripida discesa e, come detto, la salita finale che porterà a Cazorla (4.8 al 7.2%).

Dopo la “selezione” senza precedenti di Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) nella sesta tappa, ieri nulla di eclatante è avvenuto in ottica classifica generale. Il principale antagonista dell’australiano, Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe), è riuscito a recuperare 6″ grazie all’abbuono conquistato nel traguardo volante dell’Alto del 14%, portandosi a 4’45” dalla vetta. Da tenere d’occhio, per la lotta per il podio, anche Joao Almeida (UAE Emirates), Enric Mas (Movistar Team), Cristian Rodriguez (Arkea-B&B Hotels) e l’azzurro Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2024. Il via della frazione sarà dato alle 13.50 ora italiana. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!