LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa, ci sarà uno sprint a ranghi ridotti?

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della seconda tappa della Vuelta a España 2024. Si resta in Portogallo: 194 chilometri a dividere Cascais ed Ourém per un probabile arrivo in volata.

Sono infatti due i GPM di quarta categoria da percorrere che non dovrebbero creare troppi patemi ai corridori: l’ultima salita è posta a 20 chilometri dall’arrivo ma non ha pendenze proibitive, al massimo potrebbe perdere unità il gruppo, ma dovrebbe essere sprint.

Startlist piuttosto scarna a livello di velocisti quella presente nel terzo Grande Giro stagionale. Gli uomini veloci puri sono Kaden Groves e Bryan Coquard, ma il più atteso è sicuramente Wout van Aert, che può andare a prendersi con la vittoria la maglia di leader di classifica generale strappandola dalle spalle di Brandon McNulty.

Appuntamento dalle 12.30 per non perdervi davvero nulla della corsa con la nostra diretta.