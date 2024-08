LIVE Tuffi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Tocci e Marsaglia per la semifinale dai tre metri. Jodoin di Maria ci prova dalla piattaforma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

GLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei tuffi in queste Olimpiadi di Parigi 2024. All’Aquatics Centre, in programma quest’oggi la fase preliminare e la semifinale della gara maschile individuale dai tre metri e la Finale femminile dalla piattaforma.

In casa Italia, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci andranno a caccia di un posto nell’atto conclusivo a Cinque Cerchi, ma prima di tutto bisognerà essere in grado di gestire gli scorsi delle eliminatorie, con tanti atleti al via e quindi la necessità di stare in ballo per diverso tempo. Sarà una prova sia dal punto di vista fisico che mentale, con gli azzurri che hanno mostrato una buona condizione nel corso della gara del sincro.

Discorso diverso per Sarah Jodoin di Maria che in Finale dalla piattaforma già c’è e andrà in cerca del bel piazzamento. Non ci sono velleità di medaglia per l’italo-canadese, tenuto conto che i primi due gradini del podio sono già prenotati dalla Cina. Impressionanti le rotazioni in semifinale di Quan Hongchan e di Chen Yuxi, le uniche ad aver infranto la batteria dei 400 punti.

Si comincia con la fase preliminare della gara maschile dai tre metri prevista dalle 10.00, mentre la Finale femminile dai dieci metri inizierà alle 15.00.