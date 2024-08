LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Bacosi e Bartolomei a caccia del miracolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport appassionati di tiro a volo buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alla seconda giornata di gare dello skeet femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà una di quelle mattine dure da affrontare, in quanto assisteremo alla seconda parte delle qualificazioni; crocevia per una finale che, in casa Italia, rappresenta quasi un’utopia.

Il motivo lo conosciamo bene. Le azzurre Diana Bacosi e Martina Bartolomei si sono rese protagoniste di un day 1 di qualifica davvero negativo. Bacosi, sul podio sia a Rio 2016 che a Tokyo 2020, ha mancato sette piattelli, attestandosi in zona 22/25 e ottenendo una posizione lontanissima dalle prime sei utili per centrare la finale. Stesso parziale anche per la compagna di squadra, relegata insieme alla collega nei bassifondi della graduatoria.

Non possiamo nasconderci, bisogna essere onesti: serve un vero e proprio miracolo: Bacosi e Bartolomei infatti dovranno prima di tutto sparare le ultime due serie senza alcuna sbavatura, sperando di risalire la china approfittando di eventuali errori altrui. Ma l’aspetto più importante sarà comunque quello di segnare un 50/50 mettendosi alle spalle quanto successo.

Al comando svettano con 74/75 la tedesca Nele Wissmer e la britannica Amber Jo Rutter, mentre alle loro spalle ci sono a quota 73/75 la statunitense Austen Jewell Smith la messicana Gabriela Rodriguez.

Colpo su colpo, piattello dopo piattello, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 9:30. Le Finali saranno invece alle 15:30.