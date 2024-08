LIVE Taekwondo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: è il giorno di Simone Alessio. L’azzurro a caccia del sogno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di competizioni di taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’ultima con in lizza un componente della squadra italiana. Quest’oggi infatti sul fascinoso tatami del Grand Palais ci sarà infatti Simone Alessio, pronto a competere nella categoria -80kg.

Non dobbiamo nasconderci. Le ambizioni dell’azzurro sono molto alte. Il calabrese infatti si presenterà al cospetto degli avversari con il titolo iridato alle spalle, consapevole di poter compiere un percorso che potrebbe portarlo fino alla sfida per le medaglie.

Il tabellone tuttavia è tosto. Simone si trova nella parte alta del tabellone: agli ottavi sfiderà il vincente del Qualification Round, ovvero uno tra Ismael Coulibaly e Batyrkhain Toleugali. In caso di passaggio del turno, l’azzurro potrebbe incontrare il vincitore del match tra l’uzbeko Jasurbek Jaysunov e l’iraniano Mehran Barkhordari (bronzo ai Mondiali di Guadajara nel 2022). Poi, in una eventuale semifinale, potrebbe arrivare il temuto vìs-a-vìs con il giordano Saleh El-Sharabaty, già argento a Tokyo 2020, o con il sudcoreano Geon-Woo Sei,

Round dopo round, calcio dopo calcio, colpo dopo colpo. Per non perdere davvero nulla. Si parte alle 9:00, mentre Alessio è atteso sul tatami per la prima sfida alle 10:35.