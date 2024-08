LIVE Superbike, GP Portogallo 2024 in DIRETTA: Razgatlıoğlu favorito d’obbligo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del week-end di Portimao

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP Portogallo, settima tappa del Mondiale Superbike. Riprende dopo una breve sosta la stagione agonistica, un nuovo fine settimana da non perdere all’interno della spettacolare circuito di Portimao.

Toprak Razgatlıoğlu è il favorito d’obbligo, il turno di ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team è saldamente al comando della classifica assoluta della serie dopo aver dominato senza rivali i round di Misano Adriatico, Donington Park (Regno Unito) e Most (Repubblica Ceca).

Ducati insegue con il campione del mondo in carica spagnolo Alvaro Bautista e con il nostro Nicolò Bulega in un fine settimana in cui anche Yamaha e Kawasaki potrebbero inserirsi nella sempre serrata bagarre per il podio.

OA Sport vi proporrà ogni singolo secondo delle Superpole e della gara-1, rispettivamente indette alle 13.10 ed alle 19.00. Buon divertimento a tutti!