LIVE Sonego-Kotov, ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA: il potente russo per la semifinale

Diretta Live del quarto di finale di Winston-Salem tra Lorenzo Sonego e Pavel Kotov.

Sulla strada verso la semifinale del prestigioso ATP 250 pre-US Open, c’è una vecchia conoscenza. Il russo ha battuto il torinese in entrambi i confronti diretti che i due giocatori hanno disputato, a Stoccolma nel 2023 e quest’anno a Doha. Sonego ha sconfitto al 1° turno il rientrante svizzero Dominic Stricker, con un comodo 6-4, 6-1, prima di sfruttare il forfait del fenomeno cinese Junchen Shang negli ottavi.

Sonego cerca la prima semifinale della stagione, seppur in un torneo minore. Il risultato gli permetterebbe di scalare ancora qualche posizione e di riportarsi al 52° posto virtuale, lui che scoprirà (come tutti) il rivale al 1° turno degli US Open a partire dalle ore 18, orario in cui avrà luogo il sorteggio dei tabelloni principali. In semifinale ci sarebbe poi uno tra Hijikata e Goffin.

In semifinale ci sarebbe poi uno tra Hijikata e Goffin. Si parte alle 20!!