LIVE Sonego-Goffin, ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia della Finale, sulla sua strada l’esperto belga

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale di Winston Salem tra Lorenzo Sonego e David Goffin.

La rivincita del 1° turno di qualificazioni di Montecarlo vale decisamente di più, in quell’occasione si impose in rimonta il giocatore piemontese, ma quest’oggi sarà un’altra partita, anche considerando la superficie di gioco. Sonego ha bisogno assoluto di vincere anche oggi, visto che agli US Open difficilmente riuscirà ad avanzare oltre l’esordio contro l’idolo di casa Tommy Paul. Un titolo nella Carolina del Nord però rappresenterebbe il giusto indirizzamento verso una vera e propria “rinascita” tennistica.

L’esperto belga ha vissuto momenti migliori in carriera, e questo torneo può essere il viatico per tornare ad un livello più competente. Una vittoria sancirebbe inoltre il ritorno del torinese nella top 50 del ranking ATP, lui che torna inoltre a giocare una semifinale tra circuito maggiore e challenger da Umago 2023, quando a spegnere i suoi sogni di gloria fu Stan Wawrinka. Per chi vince, un ultimo atto contro l’idolo di casa Michelsen o il redivido Carreno Busta.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale di Winston Salem tra Lorenzo Sonego e David Goffin. Si parte alle 22!