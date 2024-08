LIVE Sinner-Zverev, ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA: il n.1 del mondo vuole sfatare il tabù e la Finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valido per le semifinali del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.1 del mondo) affronterà il tedesco e cercherà di sfatare il tabù dal momento che solo in una circostanza ha avuto la meglio e mai sul cemento come negli States.

Sarà quindi una partita complicata per la velocità del campo viene incontro alle esigenze di Zverev, tennista dotato di una prima di servizio soprattutto molto efficace, del miglior rovescio del circuito e di un grande capacità di coprire il campo. In altre parole, fargli il punto non è cosa così agevole. Sarà da capire quali saranno le condizioni ambientali.

Nella partita di ieri contro Andrey Rublev, Sinner ha faticato non poco a gestire il vento. Folate importanti hanno condizionato l’intera partita e alla fine l’altoatesino è riuscito a venirne a capo con grandissima determinazione e qualità. Per lui sarà fondamentale il rendimento al servizio, che dovrà salire di colpi, altrimenti sarà quasi impossibile spuntarla.

La sfida sarà preceduta dalle due semifinali del tabellone femminile, il cui inizio è previsto alle 17.00 italiane. La partita in questione inizierà non prima delle 21.00 italiane.