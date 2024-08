LIVE Sinner-Tiafoe, ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA: di fronte l’americano per il 3° titolo Masters 1000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe!

Se da un lato l’altoatesino non rappresenta proprio una sorpresa nell’ultimo atto in Ohio, dall’altra parte della rete il giocatore di casa lo è sicuramente. Reduce da un 2024 non esattamente esaltante, il tennista originario della Sierra Leone ha saputo raddrizzare una stagione in un torneo. Con questo risultato Tiafoe ha riacciuffato un posto nella top 20 in classifica ATP, dopo che era sceso anche fuori dai 35.

A dire il vero, il tennista a stelle e striscie aveva dato segnali incoraggianti già a Wimbledon, quando si era trovato in vantaggio per 2 set a 1 contro il futuro campione Carlos Alcaraz, prima di cedere al set decisivo. Le vittorie in fila su Davidovich, su Musetti, ma soprattutto quelle su Lehecka e Rune, entrambe al tie-break decisivo, confermano lo status di giocatore ritrovato.

Sinner, dall’americano ha perso nel 2021 a Vienna, quando un acerbo altoatesino si era fatto tirare dentro dai “giochetti” psicologici del giocatore yankee. Si erano poi ritrovati i due nel quarto di finale del torneo austriaco nella passata stagione, con la rivincita del pusterese che non si era fatta attendere. Quel giorno finì infatti 6-3, 6-4 per l’azzurro, che si apprestava a vincere il torneo.

Insomma, un avversario che non ci aspettavamo di fronte per il 3° titolo Masters 1000, ma non per questo meno temibile. A preoccupare i tifosi del “carota” boy è sicuramente la condizione fisica. Nella giornata di ieri, le oltre 3 ore di battaglia contro Zverev potrebbero farsi sentire, se la partita dovesse allungarsi. Sinner è sembrato sofferente nelle fasi conclusive dell’incontro, dimostrando che sulla lunga distanza non è ancora al top.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe! Si parte non prima di mezzanotte, prima la finale di doppio maschile e quella femminile.