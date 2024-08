LIVE Sinner-Tabilo, ATP Montreal 2024 in DIRETTA: l’italiano va a caccia dei quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner ed Alejandro Tabilo, partita degli ottavi di finale dell’ATP Master 1000 di Montreal 2024. Il numero 1 del mondo va a caccia dei quarti di finale nel torneo canadese. Sulla strada verso i quarti l’azzurro affronterà la testa di serie numero 15, il cileno Tabilo.

Dopo la tonsillite, che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Sinner è tornato in campo in quel di Montreal. In Canada l’azzurro ha iniziato la difesa del titolo, conquistato a Toronto 12 mesi fa, con una netta vittoria contro Borna Coric. L’italiano ha avuto bisogno di oltre 90 minuti per chiudere l’incontro sul punteggio di 6-2, 6-4.

Tabilo ha iniziato questo torneo al primo turno contro Frances Tiafoe. Il cileno ha sconfitto l’americano con il punteggio di 6-4, 6-2 aggiudicandosi così la sfida con Lorenzo Sonego. Contro il piemontese il numero 21 della classifica ATP ha avuto bisogno di 1 ora e 20 minuti di gioco prima di avere la meglio per 6-4, 6-2.

Quello odierno sarà il primo incontro tra Sinner e Tabilo. La partita tra i due è la terza in programma a partire dalle 12.00 locali, le 18.00 italiane, dopo Kokkinais-Hurkacz e Borges-Nishikori. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Tabilo con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!