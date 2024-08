LIVE Sinner-Rublev, ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA: il n.1 del mondo vuole la rivincita dopo Montreal e la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.1 del mondo) affronterà il russo in quella che è una rivincita dopo quanto accaduto a Montreal, dove l’azzurro era stato sconfitto in maniera inattesa.

Sinner, festeggiato ieri il suo 23° compleanno, avrebbe dovuto affrontare l’australiano Jordan Thompson. A causa di alcuni problemi alle costole, però, l’aussie ha dato forfait e Jannik ha avuto accesso ai quarti senza disputare il match. Un vantaggio da un lato perchè il nostro portacolori ha risparmiato le proprie energie, ma potrebbe essere anche un elemento sfavorevole per la necessità di giocare partite su questi campi così rapidi.

Velocità di questa superficie che sta mettendo in difficoltà tanti e lo stesso Sinner ha fatto fatica nel suo unico match disputato contro l’americano Alex Michelsen. Vedremo, quindi, quale sarà la versione che il pusterese metterà in scena perchè per battere questo Rublev così centrato servirà disputare un grande match senza pause e con consistenza.

La partita sarà la seconda sul campo centrale e preceduta dal confronto tra Iga Swiatek e Mirra Andreeva del circuito femminile, il cui inizio è previsto alle 17.00 italiane. In ogni caso, la sfida tra l'italiano e il russo partirà non prima delle 19.00 italiane.