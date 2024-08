LIVE Paolini-Pliskova, US Open 2024 in DIRETTA: la ex n.1 del mondo resta un osso duro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli US Open 2024 tra Jasmine Paolini e la ceca Karolina Pliskova. Secondo confronto diretto tra le due, con l’azzurra che nel 2021 fu sconfitta in due parziali nel primo turno degli Australian Open. La vincente della sfida troverà al terzo turno una tra la kazaka Putintseva e la cinese Wang.

Paolini, ventottenne toscana, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in rimonta in tre combattuti parziali la canadese Andreescu in un match ormai divenuto classico degli appuntamenti Slam. Autrice di un 2024 sensazionale tanto in singolare quanto in doppio, l’azzurra vuol continuare a stupire e scrivere pagine di storia del tennis italiano anche sul cemento di Flushing Meadows.

Dal canto suo Pliskova, nobile decaduta del tennis mondiale, arriva a sfidare la numero 5 WTA dopo aver sofferto all’esordio contro l’egiziana Sherif. Dal gioco potente basato sui colpi di inizio scambio, la ceca è però discontinua, ma pur sempre pericolosa sulle superfici rapide.

Il match di secondo turno degli US Open 2024 tra Jasmine Paolini e la ceca Karolina Pliskova sarà il secondo sul Louis Armstrong Stadium dalle 17.00 dopo Machac-Korda. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!