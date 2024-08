LIVE Paolini-Andreeva, WTA Cincinnati 2024 in DIRETTA: la rivincita di Parigi, in palio i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale di Cincinnati tra Jasmine Paolini e Mirra Andreeva.

Si gioca la rivincita della semifinale del Roland Garros, tra due giocatrici che stanno vivendo la miglior stagione della carriera e che si sono trovate di fronte anche in finale per l’oro nel doppio femminile. L’unica vittoria (considerando anche il doppio) della giovanissima russa risale a Madrid, quando Paolini era avanti per 5-2 nel set d’apertura, prima di subire il parziale di 9-1 da parte di Andreeva.

Sembra quasi surreale sottolineare che l’azzurra, numero 5 del mondo, con una vittoria finale si porterebbe davanti ad Elena Rybakina e otterrebbe un posto tra le prime 4 giocatrici del mondo. La qualificazione alle Finals ormai è stata raggiunta, l’obiettivo adesso è quello di vincere tornei del genere. La detentrice del titolo Coco Gauff è eliminata, ai quarti in caso di vittoria ci sarebbe la n.1 del mondo Swiatek, oppure Kostyuk.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Jasmine Paolini e Mirra Andreeva, che prenderà il via come 3° dalle ore 17!