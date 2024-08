LIVE Paolini-Andreescu, US Open 2024 in DIRETTA: terza sfida di fila in uno Slam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno di Jasmine Paolini contro Bianca Andreescu.

Anche agli US Open si trovano di fronte le due rivali odierne, così come era accaduto sulla terra del Roland Garros e sull’erba di Wimbledon. Sembra quasi che la canadese porti fortuna all’azzurra, visti i risultati che è stata capace di ottenere poi negli ultimi due Slam. Toscana che vanta una sola vittoria in tabellone in questo Major, lei che non si era mai spinta più in la del 2° turno del 2021.

In entrambe le occasioni, c’è stato il successo della giocatrice al momento più completa tra le due, nonostante a vincere uno Slam sia stata la tennista di origine rumena, che si impose proprio a New York nel 2019 in finale su Leylah Fernandez. Per Paolini ogni torneo rappresenta l’occasione per andare oltre i propri limiti, lei che gioca da numero 5 del mondo, nonché sua testa di serie nel tabellone femminile. Le insidie nei primi turni non mancheranno, a cominciare da quest’oggi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno di Jasmine Paolini contro Bianca Andreescu. Si parte all’una di notte!