LIVE Nicolai/Cottafava-Herrera/Gavira, Europei beach volley 2024 in DIRETTA: gli eterni spagnoli sulla strada della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale dell’Europeo di beach volley maschile che si disputa a The Hague in Olanda. Di fronte gli azzurri Samuele Cottafava e Paolo Nicolai e i veterani spagnoli Pablo Herrera e Adrian Gavira. Per il secondo anno consecutivo gli azzurri, usciti con un deludente nono posto dai Giochi di Parigi, disputano i quarti di finale dell’Europeo. lo scorso anno Nicolai/Cottafava chiusero il torneo continentale al quarto posto, nel 2022 furono noni. Paolo Nicolai ha vinto per tre volte il titolo europeo in coppia con Daniele Lupo (nel 2014, 2016 e 2017) e nel 2020 è salito sul terzo gradino del podio.

Pablo Herrera è stato campione d’Europa due volte, nel 2005, in coppia con Mesa, e nel 2013 in coppia con il compagno attuale, Adrian Gavira. I due iberici sono saliti poi sul terzo gradino del podio nel 2018 sempre a The Hague in Olanda. Gli spagnoli sono reduci dalla loro sesta partecipazione olimpica e a Parigi hanno ottenuto il miglior risultato di sempre chiudendo al quinto posto, battuti dai campioni uscenti Mol/Sorum ai quarti. Solo vittorie nel torneo olandese finora per Herrera/Gavira che nel girone preliminare hanno battuto gli inglesi Bello/Bello 2-1 (21-23, 26-24, 17-15), gli austriaci Kindl/Schnetzer 2-0 (21-10, 21-18) e gli azzurri Marchetto/Windisch 2-1 (18-21, 22-20, 17-15). Negli ottavi di finale gli spagnoli hanno sconfitto gli austriaci Horl/Horst 2-0 (21-12, 21-16).

Gli azzurri puntano alla loro seconda semifinale europea consecutiva. Finora solo vittorie anche per loro in Olanda. Nel girone preliminare hanno superato gli olandesi Boehle/Sengers 2-0 (21-14, 21-18), gli austriaci Horl/Horst 2-1 (21-11, 20-22, 15-12, i francesi Gauthier-Rat/Rotar 2-1 (21-23, 21-10, 15-0) con ritiro per infortunio della coppia transalpina e negli ottavi di finale ieri hanno sconfitto gli inglesi Bello/Bello 2-0 (21-19, 21-18). Sono quattro i precedenti fra le due coppie con due vittorie a testa. Gli azzurri hanno vinto le prime due sfide entrambe al tie break lo scorso anno a Edmonton e Amburgo, gli spagnoli hanno avuto la meglio 2-0 lo scorso anno al Mondiale in Messico e 2-1 quest’anno all’Elite 16 di Tepic, sempre in Messico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE del quarto di finale dell’Europeo di beach volley maschile che si disputa a The Hague in Olanda. Di fronte gli azzurri Samuele Cottafava e Paolo Nicolai e i veterani spagnoli Pablo Herrera e Adrian Gavira. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 15.30. Buon divertimento!