LIVE Moto3, GP Austria 2024 in DIRETTA: Alonso vuole consolidare il primato in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 per ciò che concerne la Moto3 in scena sull’ormai mitico Red Bull Ring. Ci apprestiamo a vivere una gara davvero interessantissima, con tutti i protagonisti principali pronti a darsi battaglia fin dalle prime battute.

A conquistare la pole position è stato Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI), lesto a sfruttare la scia beffando un Joel Kelso (Boe Motorsports) e condividendo la prima fila con Collin Veijer (Husqvarna Intact GP). Occhio però anche a Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) quarto precedendo Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Aho) e il leader del Mondaile David Alonso.

Da menzionare poi quanto fatto da Matteo Bertelle (Snipers Team), che sarà al via dalla terza fila, precisamente dalla settima piazzola di fianco ad Angel Piqueras (Leopard Racing) e David Munoz (Boe Motorsports). Gli altri piloti italiani, da Stefano Nepa (MTA Team) a Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), saranno invece costretti a rincorrere

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3 con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa al titolo. Curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso, stoccata dopo staccata. Si parte alle ore 11:00, buon divertimento!