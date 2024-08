LIVE Moto2, GP Austria 2024 in DIRETTA: Garcia prova ad allungare su Ogura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sullo splendido tracciato del Red Bull Ring ci attende una gara quanto mai interessante, con spunti di interesse davvero a pioggia.

La gara, come tradizione, prenderà il via alle ore 12.15 e vedrà finalmente un italiano in pole position. Trattasi di Celestino Vietti, che nelle qualifiche di ieri ha stampato la migliore prestazione, provando a mettere alle spalle il non semplice inizio di stagione.

Il pilota del team Red Bull KTM Ajo ha messo a segno un 1:33.855 con 58 millesimi su Aron Canet, quindi terzo Sergio Garcia a 137. Quarto Tony Arbolino a 238, davanti ad Alonso Lopez a 255 mentre è sesto Jake Dixon a 3 decimi esatti.

La gara della Moto2 scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana al Red Bull Ring. Buon divertimento!