LIVE Gottardi/Menegatti-Paulikiene/Raupleyte, Europei beach volley 2024 in DIRETTA: le azzurre si giocano l’accesso in finale

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’Europeo di beach volley femminile che si disputa a The Haag in Olanda. Di fronte le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi e le lituane Paulikiene/Raupleyte. Per entrambe le coppie si tratta della prima volta in top4 al Campionato Europeo. delle quattro giocatrici in campo solo Marta Menegatti ha disputato una fase finale del campionato europeo, vinto in coppia con Greta Cicolari nel 2011 a Kristiansand.

Le azzurre, che per due anni consecutivi erano state eliminate all’Europeo da Alvarez/Moreno ai quarti di finale, hanno rotto l’incantesimo e puntano ad un risultato di prestigio dopo il nono posto non proprio soddisfacente ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo la sconfitta al debutto nel derby contro Orsi Toth/Bianchi, Gottardi(Menegatti hanno ottenuto quattro successi a fila battendo nel girone preliminare le finlandesi Ahtiainen/Lahti 2-0 (21-15, 21-17), le francesi Chamereau/Vieira 2-1 (18-21, 21-9, 15-12). Negli ottavi di finale facile successo contro le finlandesi Ahtiainen/Lahti 2-0 (21-12, 21-8) e nei quarti ieri vittoria sofferta con le svizzere Mader/Vergè-Depre 2-1 (21-19, 14-21, 15-10).

Anche le lituane lo scorso anno all’Europeo chiusero al quinto posto, uscendo di scena ai quarti di finale proprio per mano delle elvetiche Mader/Vergè-Depre. Finora solo vittorie per Paulikiene/Raupleyte nell’appuntamento olandese. Nel girone preliminare le lituane hanno sconfitto le norvegesi Helland-Hansen/Olimstad 2-1 (11-21, 21-18, 15-13), le olandesi Broring/van Driel 2-1 (21-15, 20-22, 15-12) e le austriache Klinger/Klinger 2-1 (21-16, 14-21, 15-13). Negli ottavi di finale Paulikiene/Raupleyte hanno di nuovo battuto le austriache Klinger/Klinger 2-0 (25-23, 21-18) e nei quarti hanno superato le ceche Hermannova/Stochlova 2-0 (23-21, 21-13). Due i precedenti fra le due coppie e in entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato il binomio azzurro, lo scorso anno al Challenge di Saquarema, sempre in semifinale con il successo 18-16 al tie break di Gottardi/Menegatti e quest’anno all’Elite 16 di Ostrava con successo 2-0 delle italiane.

