LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: le Farfalle a caccia delle medaglie! L’Italia sogna il colpaccio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del concorso generale per gruppi di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si torna in pedana alla Chapelle Arena per l’ultimo giorno di competizioni e si assegna il prestigioso titolo per squadre, con cui calerà il sipario sulla Polvere di Magnesio ai Giochi. Si preannuncia grande spettacolo e un confronto serrato tra le migliori otto compagini del turno di qualifica, pronte a fronteggiarsi a viso aperto per le medaglie.

L’Italia ha le carte in regola per sognare il risultato a effetto dopo aver conquistato la medaglia di bronzo con Sofia Raffaeli nell’all-around delle individualiste. Le Farfalle si presenteranno all’appuntamento dopo aver superato le qualificazioni con il secondo punteggio: grande prova con i cinque cerchi, troppi errori con i tre nastri e due palle. Alessia Maurelli e compagne dovranno essere impeccabili per conquistare una medaglia e magari dare l’assalto al bottino grosso, la sfida è apertissima con Bulgaria, Israele, Cina e Ucraina.

Si inizia alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 16.00 circa.