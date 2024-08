LIVE Francia-Stati Uniti, Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA: è il remake della finale di Tokyo 2021 per la medaglia d’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

diretta Live di Francia-Stati Uniti, finale per l'oro del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024!

E’ il remake dell’atto conclusivo di Tokyo 2021, quando gli Stati Uniti riuscirono a confermarsi campioni a Cinque Cerchi per la quarta volta consecutiva. Gli USA hanno faticato non poco in semifinale contro la temibile Serbia di Nikola Jokic, piegata solo nel finale col punteggio di 95-91 grazie ai 36 punti di uno scatenato Steph Curry. E’ anche forse l’ultima occasione per LeBron James di mettersi un altro oro olimpico al collo, con la stella dei Los Angeles Lakers che ha ritrovato i Giochi a dodici anni di distanza dall’ultima partecipazione a Londra 2012.

Dall’altra parte ci sarà una Francia vogliosa di vendicare il ko di Tokyo, con i transalpini che riuscirono a battere le stelle NBA al debutto nelal fase a gironi salvo poi cedere nella finale per l’oro. Questa volta ci sarà anche il giovane astro nascente Victor Wembanyama a provare a fare bene di fronte al pubblico di casa, con i Bleus che in semifinale hanno battuto la Germania campione del mondo per 73-69 imbattuta da quasi due anni con 17 punti di un Guerschon Yabusele in grande spolvero.

Inizio del match previsto alle 21:30 nella splendida cornice della Bercy Arena di Parigi (Francia).