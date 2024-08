LIVE Francia-Grecia, Olimpiadi pallanuoto femminile in DIRETTA: il biscotto farà fuori il Setterosa?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla Diretta Live dell’ultima partita della fase a gironi per quanto riguarda la pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si disputa infatti la sfida tra Grecia e Francia, che risulterà decisiva per il passaggio del turno dell’Italia. Le azzurre non sono riuscite a marcare punti contro la Spagna e restano a quota 3 nella classifica del proprio raggruppamento: a 3 è anche la Francia, mentre la Grecia è ferma a zero.

Se le elleniche dovessero però vincere di 7 (solo dal 13-6 in su) o di 8, si realizzerebbe un dramma per l’Italia: il Setterosa infatti sarebbe fuori dalla lotta nei quarti di finale. Il regolamento (molto particolare) parla chiaro: in caso di arrivo di tre squadre a pari punti prima ci sarebbe da guardare la classifica avulsa (e con 8 gol di scarto la Grecia sarebbe prima), poi, con le due restanti squadre, lo scontro diretto (Francia che ha battuto l’Italia).

La speranza è che il match sia regolare e che la Francia riesca a dare il massimo, ma c’è il rischio che diventi un incontro simile al celebre Svezia-Danimarca degli Europei di calcio 2004, con il biscotto scandinavo.

Appuntamento alle 20.05 per non perdervi nulla di questa nostra diretta minuto per minuto.