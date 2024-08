LIVE Cobolli-Paul, ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA: esordio complicato per il romano sul cemento dell’Ohio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, valido per il primo turno del Masters1000 di Cincinnati. Un esordio difficile per il tennista romano, al cospetto di un avversario dotato di un gioco completo e in grado di anticipare i colpi come pochi sul circuito. Sarà quindi dura per Cobolli spuntarla contro un rivale del genere.

L’azzurro però ha fatto vedere grandi miglioramenti nell’ultimo periodo, come dimostrato dalla Finale raggiunta nell’ATP500 a Washington. La battuta d’arreso a Montreal contro il francese Arthur Rinderknech è da mettere in conto viste le tante partite affrontate e vedremo come il giovane giocatore tricolore saprà adattarsi alle caratteristiche di gioco del torneo in Ohio.

Si giocherà sempre sul cemento, ma molto diverso da quello in Canada. Pertanto, sarà fondamentale trovare il feeling giusto e piuttosto rapidamente. Vero è che anche per Paul non sarà semplice per lo stesso motivo, ma nel suo caso parliamo di un tennista dotato anche di un livello d’esperienza nettamente superiore e in grado di assorbire meglio certi cambiamenti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, valido per il primo turno del Masters1000 di Cincinnati: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 21.00 italiane. Buon divertimento!