LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: c’è subito il quartetto in pista nelle prima giornata di gare

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare del ciclismo su pista ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Si aprono le danze al velodromo Saint-Quentin-en-Yvelines, e l’Italia cala immediatamente una delle sue carte principali. C’è subito Filippo Ganna e il quartetto campione olimpico che debutta nelle qualificazioni.

Sarà una prima giornata con solo la sessione pomeridiana. Si partirà alle 17.00 con le qualificazioni della sprint a squadre donne, l’unica competizione che assegnerà le medaglie in questa serata. Alle 17.27 il momento più atteso dall’Italia, con le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni inizieranno la difesa della medaglia d’oro conquistata tre anni fa in Giappone. Una prima prova per saggiare la condizione degli atleti, che andrà a determinare la composizione degli scontri diretti del primo turno.

La serata proseguirà con il primo turno della sprint a squadre femminile, una gara in cui purtroppo non si è qualificata l’Italia. Alle 19.09 partirà la corsa anche dei maschi nella sprint a squadre maschile, altra competizione in cui non ci saranno azzurri al via. Sessione che si concluderà con le finali della sprint a squadre donne. Una prima giornata che è solo un antipasto in vista di una settimana intensissima nel velodromo transalpino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare del ciclismo su pista ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Si gareggerà solo di pomeriggio nel velodromo Saint-Quentin-en-Yvelines, con in programma tutta la sprint a squadre femminile, la qualificazione maschile e soprattutto il primo turno dell’inseguimento a squadre uomini. Buon divertimento e buona scherma a tutti!