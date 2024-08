LIVE Ciclismo, Parigi 2024 in DIRETTA: Van der Poel sfida i belgi. Bettiol tra gli outsiders

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sulle strade parigine lotteranno per le medaglie olimpiche le stelle del ciclismo internazionale, con l’olandese Mathieu Van der Poel che potrà sfruttare un percorso che sembra disegnato per le sue caratteristiche.

Saranno ben tredici le côtes da affrontare nell’arco dei 273 km che compongono il percorso parigino, con alcuni strappi che presentano anche insidiosi tratti di pavè e l’ultimo scollinamento posto a circa 10 km dal traguardo. La fatica si farà dunque sentire nei muscoli dei corridori, che non potranno risparmiarsi sin dall’inizio in quanto il massimo contingente per ogni nazionale è di soli quattro atleti.

Detto di Van der Poel, il Belgio potrà fare affidamento su due carte da medaglia, ovvero Remco Evenepoel e Wout van Aert, apparsi in condizione dopo la prova a cronometro. Benoot e Stuyven potranno essere lanciati in avanscoperta tanto per sfiancare gli avversari, quanto per chiudere eventuali fughe pericolose. I padroni di casa puntano sull’eterno Julian Alaphilippe, che vorrà regalare un acuto dei suoi dinanzi al pubblico transalpino. Anche il campione d’Europa Laporta mira al colpo grosso, come peraltro il britannico Tim Pidcock, già oro nella Mountain bike. Tra gli outsiders spiccano l’eritreo Biniam Girmay, maglia a punti e plurivincitore di tappe al recente Tour de France, ed il nostro Alberto Bettiol. Azzurri che saranno in gara inoltre con Elia Viviani e Luca Mozzato.

La prova in linea maschile di ciclismo su strada inizierà alle 11.00.