US Open, l’allarme di Monaco: “Berrettini non sta ancora bene”. E spiega la natura del problema

Tre vittorie e tre sconfitte. Bilancio in perfetta parità per i colori azzurri al termine della prima giornata di main draw degli US Open 2024, in attesa del debutto odierno di Jannik Sinner (reduce dal polverone scaturito dalla sua vicenda legata al doping) e Jasmine Paolini. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania Speciale US Open, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) e Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport).

“Una cosa su Kyrgios la voglio dire. Già ha avuto una carriera assurda, che non si è mai vista, poi ad alcuni risulta simpatico perché piacciono le sue guasconate mentre altri pensano sia solo un buffone. A parte questo, è da due anni che non gioca dopo aver fatto la finale a Wimbledon nel 2022. Non ha mai spiegato nello specifico cosa ha realmente avuto e perché non rientra. Ogni tanto si allena e sembra stia per tornare, ma che si occupi delle sue cose e della sua pseudo-carriera tennistica. Fa il commentatore e può avere anche delle qualità per farlo, però è un personaggio che in questo momento mi dà un po’ fastidio. Non tanto per le dichiarazioni su Sinner che non considero neanche, quanto perché è lì che fa il tennista ma non fa il tennista. Un personaggio un po’ ambiguo. Quando era giovane schifava questo mondo, le regole, mentre adesso che potrebbe godersi i soldi è sempre lì ai tornei, fa le esibizioni e poi si ritira. Se la sua carriera è stata già strana, questi due anni sono stati un unicum senza senso e senza chiarezza. Ha uno spazio esagerato che non si merita, augurandogli di tornare a giocare“, ha dichiarato Monaco dopo i vari interventi di Nick Kyrgios sulla vicenda doping legata a Sinner.

Sul successo di Lorenzo Musetti contro il big server americano Opelka: “Musetti ha vinto una partita molto importante, dimostrando quanti miglioramenti abbia fatto nel modo di stare in campo. Chiaramente c’è il fattore fiducia, però penso sia proprio scattato qualcosa nella sua testa e abbia trovato questo modo particolare di essere competitivo sui campi veloci, non stravolgendo nulla ma aggiungendo diverse cose che gli permettono di far partire più spesso il punto anche contro un battitore come Opelka creandosi dunque più occasioni. Adesso sta lì tutti i punti, cosa che prima non faceva. Quando un giocatore con quelle qualità riesce ad essere attaccato al punto e presente agonisticamente, le chance di vincere i set ed i match aumentano. Opelka era top20 prima di farsi male, un giocatore che nessuno voleva trovare e che anche adesso nessuno vuole incrociare. È una prova di maturità ed una vittoria davvero importante”

Sulla situazione di Matteo Berrettini dopo la vittoria in tre set su Ramos: “Berrettini purtroppo non sta ancora bene. Credo abbia un problema al polpaccio ma non solo, non è stato specifico su questo. Ieri ha vinto, ma il secondo turno con Fritz penso sia abbastanza preoccupante per la condizione che ho visto ieri. Fritz rappresenta anche la tipologia di giocatore che lui non vuole trovare, perché tira forte tutte le palle e ha facilità a trovare il suo rovescio, oltre a servire molto bene. Berrettini ci ha stupito tante volte, ma non so che problema abbia. Ha parlato di un avvicinamento molto difficile agli US Open e non era neanche sicuro di giocare ieri, quindi ipotizzare che possa fare match pari con Fritz mi sembra complicato“.

Sugli altri italiani scesi in campo ieri: “L’unica nota positiva di Nardi è che ha molto meno male al gomito. Lo abbiamo un po’ massacrato, ma ha avuto parecchio male al gomito in questi mesi. Ha sprecato due set su tre con Bautista, quindi c’è una leggera ripresa. Darderi invece contro Baez ha giocato la sua solita partita, 4 ore di match perdendo 7-6 al quarto. Trevisan continua a far fatica e non ha vinto il secondo set da 5-3 avanti con Townsend. Bronzetti ha usufruito del ritiro della Sun, ma adesso al secondo turno avrà Sabalenka“.