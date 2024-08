LIVE Beach volley, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Ranghieri/Carambula si giocano la qualificazione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della settima giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. In campo Ranghieri/Carambula e i cileni Grimalt/Grimalt. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena fa da sfondo alle terze sfide molto importanti decisiva per l’Italia del beach volley a Parigi. La coppia azzurra si gioca la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Ranghieri/Carambula affrontano una coppia ormai veterana nel circuito internazionale, quella cilena composta dai cugini Grimalt/Grimalt. L’aspetto curioso è che l’allenatore della coppia cilena è Paulao, che allenava Ranghieri/Carambula ai tempi della loro prima partecipazione olimpica. Da una parte la coppia italiana non ha segreti per il suo ex tecnico, dall’altra gli azzurri conoscono molto bene i cileni per aver svolto anche alcuni stage di allenamento con la coppia sudamericana.

I cileni hanno come miglior risultato in stagione un doppio nono posto, a Stare Jablonki e a Guadalajara. Un solo precedente fra le due coppie, lo scorso anno alle Finals di Doha con successo dei cileni per 2-0. In campo maschile spicca, fra i vari incontri, spicca la sfida tra i campioni in carica Mol/Sorum e gli olandesi van de Velde/Immers e quella tra i campioni del mondo Perusic/Schweiner e l’ex campione del mondo Evandro in coppia con Arthur. Tra le donne sfide di altissimo livello tra le brasiliane Carol/Barbara e le olandesi Stam/Schoon e tra le campionesse del mondo Hughes/Cheng e le tedesche Muller/Tillman.

Si inizia alle 10.00.