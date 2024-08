CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della giornata dell’atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Quest’oggi allo Stade de France verranno assegnati 5 titoli olimpici: salto in lungo donne, 110 m. ostacoli uomini, 400 m. ostacoli donne, 200 m. uomini e lancio del giavellotto uomini.

Ad aprire il programma odierno sarà la prima prova dell’Eptathlon. La prova multipla femminile verrà aperta dai 100 metri ostacoli e dal salto in alto. Nella sessione serale le atlete si misureranno nel getto del peso e sui 200 metri. Al via di questa competizione ci saranno 23 atlete tra cui l’azzurra Sveva Gerevini.

Nella sessione diurna grande attenzione al primo turno della 4×100 femminile e maschile rispettivamente alle 11.10 e 11.35. L’Italia sarà al via di entrambe le prove. Grande attesa soprattutto per il quartetto maschile che si presenta a questa prova da campioni olimpici in carica. Difendere il titolo è estremamente complicato ma l’obiettivo primario degli azzurri è accedere alla finale per poi giocarsi le medaglie.

Nella sessione serale grande attenzione alla finale del salto in lungo. L’Italia si affiderà a Larissa Iapichino che andrà alla caccia di un piazzamento sul podio. L’azzurra ha centrato l’accesso in finale grazie alla misura di 6.87 che le è valsa la seconda posizione alle spalle di Tara Davis-Woodhall. L’americana, che vanta un primato stagionale di 7.18, è una delle grandi favorite insieme alla tedesca Malaika Mihambo.

La sessione diurna inizierà alle 10.05 mentre quella serale scatterà dalle 19.35. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della giornata integrale dell’atletica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!