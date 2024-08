LIVE Arrampicata sportiva, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: si assegnano le medaglie nel boulder e lead maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegnano le medaglie del boulder e lead maschile a “Le Bourget Climbing Venue”.

Penultima giornata di arrampicata in Francia dove non ci saranno purtroppo atleti azzurri in gara. Nella combinata maschile saranno infatti McArthur e Roberts (Regno Unito), Duffy (Usa), Jenft (Francia), Schubert (Austria), Gines Lopez (Spagna), Ondra (Cechia), Anraku (Giappone) a giocarsi i primi tre gradini del podio negli ultimi due atti della specialità. Si partirà in mattinata alle 10.15 con la prova di boulder per poi proseguire alle 12.35 con il lead che definirà la graduatoria finale.

