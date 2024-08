LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina, ATP Montreal 2024 in DIRETTA: l’azzurro ha una occasione per andare ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Montreal tra Matteo Arnaldi e Alejandro Davidovich Fokina.

Si preannuncia una battaglia tra l’azzurro e il carnefice di Daniil Medvedev, nella giornata di ieri. L’iberico ha tirato fuori una delle più belle vittorie della carriera, contro il russo che sempre lo aveva battuto in precedenza. Si presenta quindi un’ottima occasione per proseguire l’avventura canadese per il giocatore sanremese, che ha sconfitto all’esordio con un triplice 6-4 Mackenzie McDonald, che difendeva i quarti di finale di Toronto. Il ligure ha poi sfoderato il suo miglior tennis, che mancava da un po’, per avere la meglio di Karen Khachanov per 7-5, 7-5.

Una stagione stiva fin qui non convincente per Arnaldi, che dopo gli ottavi al Roland Garros ha accusato un vistoso calo di rendimento, soprattutto in termini di continuità sul rettangolo di gioco. In questo Masters 1000 ha quindi l’occasione di tornare a inanellare successi, e portarsi in classifica ATP in una posizione all’interno della top 40! Per chi vince un quarto di finale contro Borges o Nishikori!!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Montreal tra Matteo Arnaldi e Alejandro Davidovich Fokina. Si parte come 2° match dalle 18, dopo Cobolli!!