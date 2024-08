Leonardo Fabbri sul podio al Golden Gala: nullo un lancio lungo, Crouser vince a Roma

Leonardo Fabbri ha conquistato un bel secondo posto nella gara di getto del peso che ha animato il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League che va in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Il toscano ha riabbracciato la Capitale dove a inizio giugno si era laureato Campione d’Europa, confermandosi sul podio nel massimo circuito internazionale dopo la terza piazza ottenuta a Chorzow domenica pomeriggio, quando era rientrato in gara in seguito alla delusione maturata alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il vice campione del mondo, quest’anno capace di siglare il record italiano e di timbrare la seconda misura mondiale stagionale (22.95 metri), ha spedito l’attrezzo a 21.70 metri in occasione del terzo tentativo e si è poi replicato nel turno successivo. Al quinto assalto si era spinto oltre i 22 metri, ma purtroppo è incappato in un nullo come gli era successo ai Giochi e ha dovuto rinunciare allo squillo prestazionale.

Leonardo Fabbri non è riuscito a replicare il successo ottenuto lo scorso anno al Golden Gala (21.73 metri a Firenze), ma è salito sul podio di una tappa di Diamond League dopo la terza piazza di cinque giorni fa in Polonia. L’azzurro ha mancato l’appuntamento con la tredicesima gara oltre i 22 metri nel 2024 e si è dovuto inchinare soltanto allo statunitense Ryan Crouser (22.49 metri per il due volte Campione Olimpico e Campione del Mondo), precedendo gli altri due americani Payton Otterdahl (21.63) e Joe Kovacs (21.62 per l’argento di Parigi) e il giamaicano Rajindra Campbell (21.52 per il bronzo a cinque cerchi).