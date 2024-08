La Danimarca non ci batte mai! Il quartetto di inseguimento a squadre conquista un nuovo podio olimpico a Parigi 2024

Una medaglia d’orgoglio, di classe, di testa. Non sarà stata la finale per l’oro di Tokyo 2020, ma c’era comunque un podio olimpico in palio e il nostro quartetto non ha tradito le aspettative. L’Italia dell’inseguimento a squadre maschile conquista una nuova medaglia a Cinque Cerchi: a Parigi 2024 gli azzurri agguantano un meraviglioso bronzo.

Serviva una gara fenomenale, dopo una due giorni non del tutto convincente degli azzurri che hanno mostrato ieri tutta la delusione dopo la resa con l’Australia. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni non hanno tradito, da veri e propri fenomeni della disciplina: dovevano battere la Danimarca, la rivale per l’oro di tre anni fa, e lo hanno fatto.

I danesi sono stati davanti nei primi due chilometri, hanno portato il trenino azzurro anche a più di un secondo di distacco, ma poi è iniziata la rimonta di Ganna e compagni, che hanno distrutto mentalmente i propri rivali.

A mano a mano, metro dopo metro recuperato, poi la crisi dei danesi, arrivati stanchissimi dopo i tre turni. L’Italia invece non ha tremato e ha conquistato la medaglia con il tempo di 3:44.197.