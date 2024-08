Julio Velasco su Italia-Turchia: “Me l’aspettavo più difficile: soffrire, ma non subire”

L’Italia ha travolto la Turchia con un perentorio 3-0 nella fase a gironi del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre hanno letteralmente travolto le Campionesse d’Europa, tramortendole in lungo e in largo grazie a una prestazione tecnica decisamente sopra le righe. Anna Danesi e compagne non hanno concesso respiro alla corazzata di coach Daniele Santarelli e dell’opposto Melissa Vargas, incamerando il terzo successo consecutivo ai Giochi e il primo posto nel girone.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la prestazione della sua squadra attraverso i canali federali: “Io mi aspettavo una partita più difficile, sono sincero. Oggi ci è andato tutto bene e ci godiamo il 3-0 che onestamente non credevo arrivasse in questo modo, perché la Turchia è una squadra molto forte, che adesso magari ha qualche problema, però non la vorrei ritrovare nel torneo. Non mi piace giocare nuovamente con squadre già affrontate”.

Il Guru della pallavolo internazionale ha poi proseguito: “Oggi la squadra si è espressa molto bene, ed è bastato quello che abbiamo fatto, però non dobbiamo mai dimenticarci che dall’altra parte della rete c’è sempre un avversario che ti può mettere in difficoltà e se questo accadrà noi dobbiamo essere pronti a soffrire. Io ripeto spesso una frase, soffrire, ma non subire. Ora aspettiamo di vedere chi sarà la nostra avversaria nei quarti e cercheremo di prepararla nel migliore dei modi”.