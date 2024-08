Judo, Italia dominante contro l’Ungheria e agli ottavi della prova olimpica a squadre mista

Ultima giornata di incontri alla Grand Palais Éphémère di Parigi, la casa del judo in queste Olimpiadi di 2024. Quest’oggi di scena la prova a squadre mixed. Uomini e donne daranno il loro contributo per portare punti alla squadra in un confronto tra nazioni. Un format introdotto dai Giochi di Tokyo e in cui è presente anche l’Italia nella rassegna a Cinque Cerchi francese.

Gli azzurri si sono confrontati con l’Ungheria e la vittoria è stata netta (4-1). Il primo a salire sul tatami, nella categoria +90 kg, è stato Gennaro Pirelli che ha affrontato Zsombor Veg. Un match ben gestito dal campano che con uno splendido ribaltamento ha ottenuto il punto del waza-ari, decisivo ai fini dell’incontro.

A seguire, nei -57 kg, Veronica Toniolo si è imposta contro Reka Pupp. Molto dinamica la judoka tricolore, costringendo l’ungherese ad accumulare degli shido. Nel Golden Score un’ottima proiezione è valsa l’ippon. Nel terzo match che ha visto scontrarsi Manuel Lombardo e Bence Pongracz, l’azzurro ha fatto valere fin da subito la sua classe e il magiaro per arginarlo ha portato a compimento una mossa irregolare, venendo squalificato.

L’unica battuta d’arresto in casa Italia è stata quella dell’olandese, naturalizzata tricolore, Kim Polling (-70 kg) contro Szofi Ozbas (waza-ari) al Golden Score. Ci ha pensato Christian Parlati a mandare i titoli di coda e a chiudere il tutto con l’ippon contro Krisztian Toth. Una sfida dominata dal judoka nostrano, valsa il quarto punto.

Compagine azzurra che affronterà negli ottavi di finale la temibile Georgia, n.3 del ranking, che fa paura se si pensa al trio in campo maschile formato da Shavdatuashvili, Bekauri e da Tushishvili. Da sottolineare l’assenza tra le fila tricolori della campionessa olimpica dei -78 kg, Alice Bellandi. Asya Tavano è stata scelta per la categoria dei pesi massimi in questa prova a squadre. Vedremo se il tutto sarà confermato anche contro la formazione georgiana.