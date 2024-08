Judo, il tabellone dell’Italia nella prova a squadre delle Olimpiadi: se si superano gli ottavi…

Domani l’Arena Champ de Mars sarà teatro dell’ultimo evento di judo con in palio le medaglie ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Come nella passata edizione di Tokyo, dopo aver assegnato 14 titoli individuali, si terrà infatti nella giornata conclusiva del programma la prova a squadre miste, format che aveva fatto il suo debutto olimpico tre anni fa in Giappone ed è stato confermato.

L’Italia è iscritta al Team Event e ha le carte in regola per provare a sognare una medaglia, anche se il sorteggio (non essendo tra le 4 teste di serie) non ha sorriso particolarmente ai colori azzurri. Gli Azzurri, dopo un turno preliminare abbordabile ma comunque insidioso contro l’Ungheria, dovranno infatti sfidare agli ottavi la temibile Georgia n.3 del seeding.

La selezione caucasica, trascinata da un tridente maschile stellare composto da Shavdatuashvili, Bekauri e Tushishvili, arriva quasi sempre fino in fondo nelle prove a squadre mondiali ed europee, quindi va considerata una delle principali candidate al podio olimpico. Presumibilmente sarà questo il match spartiacque del torneo per la nostra Nazionale, che in caso di vittoria e passaggio ai quarti si garantirebbe come minimo l’accesso ai ripescaggi.

Perdere agli ottavi con la Georgia (una serie che si preannuncia abbastanza equilibrata, in cui è plausibile una soluzione allo spareggio) vorrebbe dire infatti eliminazione definitiva dal torneo ed estromissione dalla lotta per il podio. L’eventuale quarto di finale sarebbe contro Canada o Uzbekistan, con all’orizzonte una possibile semifinale con la Francia padrona di casa.

TABELLONE TEAM EVENT JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

Japan JPN bye

Spain ESP-Refugee Olympic Team EOR

Netherlands NED bye

Serbia SRB bye

Germany GER bye

Austria AUT bye

Kazakhstan KAZ bye

Brazil BRA bye

France FRA bye

Mongolia MGL-Israel ISR

Republic of Korea KOR bye

Türkiye TUR bye

Georgia GEO bye

Italy ITA-Hungary HUN

Uzbekistan UZB bye

Canada CAN bye