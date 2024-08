Judo, i convocati dell’Italia per i Mondiali Cadetti: 15 azzurrini inseguono una medaglia a Lima

Dopo un Europeo di Sofia abbastanza deludente, in cui è arrivata una sola medaglia (di bronzo) oltre a numerosi piazzamenti a ridosso del podio, la Nazionale italiana cadetti di judo va a caccia di riscatto in vista degli imminenti Campionati Mondiali Under 18, in programma a Lima da mercoledì 28 a domenica 1° settembre come ultimo grande evento internazionale della stagione 2024 per questa classe d’età.

Quasi impossibile replicare il bottino di un anno fa a Zagabria, quando la squadra azzurra raccolse la bellezza di 5 medaglie con 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi, ma in Perù non mancano comunque alcune possibili carte da podio. Saranno 15 gli azzurrini in gara, 7 al maschile e 8 al femminile, quasi tutti al debutto in una rassegna iridata giovanile.

Convocati per la trasferta sudamericana Aurora Ferro (40 kg), Rachele Ciavurro (40 kg), Rachele Moruzzi (48 kg), Alice Bersellini (52 kg), Giulia Sorelli (57 kg), Martina Capezzuto (57 kg), Laura Covre (63 kg), Maila Pagliaro (63 kg), Thomas Ghidoni (50 kg), Andrea Ruggieri (50 kg), Thomas Sassi (55 kg), Thomas Palillo (60 kg), Raffaele Sodano (60 kg), Leonardo Copat (81 kg) e Alex Carta (81 kg).

