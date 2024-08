John Millman prende le difese di Sinner: “Gli credo al 100%. Leggete la sentenza prima di giudicare”

Si susseguono nel mondo del tennis (e non solo) le reazioni alla notizia della vicenda doping che ha coinvolto il numero 1 ATP Jannik Sinner. Alcuni giocatori del circuito maggiore come Nick Kyrgios, Denis Shapovalov e Lucas Pouille non hanno digerito l’assoluzione dell’azzurro, mentre l’australiano John Millman ha espresso pubblicamente la sua vicinanza al 23enne altoatesino.

“Prima di arrivare a conclusioni affrettate, Jannik Sinner aveva meno di un miliardesimo di grammo nel suo sistema. Gli credo al 100%. Forse dovremmo cambiare la soglia per tenere conto della contaminazione. Infine, perché tutto questo clamore quando permettiamo agli atleti di tutti gli sport, compreso il tennis, di abusare delle Therapeutic Use Exemption (TUE)?“, scrive Millman su X.

L’ex tennista aussie, ritiratosi al termine della scorsa stagione, ha poi aggiunto: “Inoltre, l’ITIA ha gestito questo caso 1000 volte meglio rispetto a quello di Simona Halep. Jannik è una brava persona all’interno del tour. Almeno leggete la sentenza prima di esprimere un giudizio“.

Before jumping to conclusions, Jannik Sinner had less than a billionth of a gram in his system.. I believe him .. maybe we should change threshold cater for contamination.

Finally why the uproar for this when we allow athletes in all sports, including tennis, to abuse TUE’s?

