Jannik Sinner sulle reazioni dei colleghi: “Berrettini mi onora. Gli altri? Se ho qualcosa da dire, lo faccio in privato”

Jannik Sinner ha esordito con vittoria negli US Open 2024. Un primo turno contro lo statunitense Mackenzie McDonald in cui il n.1 del mondo ha dovuto fare i conti con una situazione personale non semplice. L’avvicinamento al Major non è stato ideale. La notizia della positività al Clostebol e dell’assunzione involontaria certificata dal Tennis Integrity Agency (Itia) ha colpito l’attenzione di tutti e avuto delle reazioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Sinner ha fatto tutto il possibile per far valere le proprie ragioni, sottolineando quanto non ci sia stata alcuna corsia preferenziale nel suo iter procedurale e che l’esito dello stesso sia legato essenzialmente alle prove che ha presentato, ben sapendo l’origine del problema. Per vicende delicate come queste ci si divide e lo stesso è accaduto stavolta.

“Non mi sentivo tanto libero, ho iniziato in maniera un po’ incerta. Ci vuole un po’ di tempo per tornare alla normalità e sono qui per fare il meglio possibile e ritrovare le migliori sensazioni“, ha raccontato Sinner a SuperTennis. Parlando di reazioni dei giocatori, sicuramente Matteo Berrettini è quello che ha dedicato le parole migliori a Jannik.

Il pusterese l’ha sottolineato: “Sono molto contento di quello che ha detto Matteo, ci conosciamo bene e ci rispettiamo molto. Mi ha manifestato molta stima, è stato un grande onore“, ha dichiarato il n.1 del mondo. In conferenza stampa, ai colleghi stranieri, ha un po’ allargato il suo ragionamento. “La risposta del pubblico è stata fantastica, anche quando è uscita la notizia. Ho ricevuto molto supporto durante gli allenamenti, sono molto felice anche se continua a non essere una situazione semplice. Reazione degli altri giocatori? Ci sono state. Non posso davvero controllare cosa pensano o dicono gli altri. Io se ho qualcosa da dire a qualcuno lo faccio privatamente, perché sono quel tipo di persona. Ma in generale non è andata troppo male, quindi nel complesso sono contento“, le parole dell’azzurro.