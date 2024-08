Jannik Sinner in vista della sfida contro Zverev: “Non sono al top, ma darò tutto! Campi veloci? Ci si adatta…”

Quarta semifinale nei Masters1000 quest’anno per Jannik Sinner. Dopo Indian Wells, Miami e Montecarlo, Jannik ha scritto il proprio nome a Cincinnati, prevalendo in un confronto molto complicato contro il russo Andrey Rublev. Nella rivincita del torneo di Montreal, dove a imporsi era stato il moscovita, Sinner ha fatto valere la sua forza mentale.

In un contesto complicato per le forti raffiche di vento, l’altoatesino l’ha spuntata con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 e quest’oggi affronterà il tedesco Alexander Zverev. Una partita molto impegnativa lo attende, opposto al n.4 del mondo, uscito vittorioso nei quarti contro il padrone di casa, Ben Shelton.

Ai microfoni di Tennis Channel, il n.1 ATP ha ribadito alcuni concetti espressi già nei giorni precedenti: “Non sono nella condizione che vorrei, ma mentalmente sono molto concentrato e focalizzato nel dare il meglio di me stesso e di quello che ho. In un anno non si può essere sempre al 100% e si deve estrarre il massimo delle proprie possibilità. Sto cercando di far valere questa mentalità nel mio gioco, avendo un atteggiamento positivo anche nelle difficoltà. Affronterò un big server come Zverev e sono contento di avere questa possibilità e di provare a esprimere un buon tennis“, ha dichiarato Sinner.

Il giocatore italiano ha detto la sua anche su uno dei temi di questa settimana, la velocità dei campi: “Non è un argomento di cui amo parlare. Alla fine, noi ci dobbiamo adattare alle condizioni che troviamo. È chiaro che ci sono alcuni che lo fanno meglio di altri e il feeling cambia anche a seconda delle palline che ci sono, ma questo fa parte del gioco e va accettato“.