Jannik Sinner è il primo giocatore qualificato per le ATP Finals 2024

Mentre Jannik Sinner è impegnato al Masters 1000 di Montreal, tra l’ottavo vinto contro il cileno Alejandro Tabilo e il quarto da disputare contro il russo Andrey Rublev, c’è già qualcosa per cui sorridere. Il numero 1 al mondo, infatti, è il primo qualificato per le ATP Finals che si terranno a novembre all’Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) di Torino.

Si tratterà della terza partecipazione dell’italiano al torneo di fine anno. Con questo, diventerà l’azzurro dal maggior numero di presenze nell’evento conclusivo della stagione, superando le due di Matteo Berrettini. Al posto del romano Jannik entrò nel 2021 per disputare due match dopo l’infortunio dell’allora numero 1 d’Italia contro Zverev; batté Hurkacz, perse sul filo di lana da Medvedev.

Nel 2023, fu una combinazione di fattori felici a portare all’esplosione definitiva del tennis in Italia a quasi cinquant’anni dall’ultima volta. La cavalcata di Sinner fino alla prima semifinale e poi alla prima storica finale azzurra alle Finals, accompagnata dal racconto congiunto di Rai e Sky e dalla prima vittoria di sempre su Novak Djokovic, contribuirono notevolmente a dare all’altoatesino una dimensione capace di trascendere il tennis.

E ora, arriva un’annata nella quale per il momento il suo status è da numero 1 del mondo. Con l’obiettivo di rimanere tale fino a Torino, anche se le cambiali in arrivo da dopo gli US Open in poi saranno particolarmente pesanti.